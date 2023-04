„Der Dänemark-Krimi“: Ermordet mit Pfeil und Bogen Wie hingerichtet liegt ein junger Mann tot im Wald. Das Verbrechen ruft den Vater des Opfers auf den Plan, einen finsteren Gangsterboss. Ein neuer Fall für I... Klaus Braeuer , dpa

Berlin -Ein Taxi fährt in den Wald, um einen jungen Mann abzuholen. Doch der Kunde bricht direkt vor dem Auto zusammen. Er ist durchbohrt von zwei Pfeilen. Die beiden Streifenpolizisten Ida Sörensen (Marlene Morreis) und Magnus Vinter (Nicki von Tempelhoff) haben es also mit einer ungewöhnlichen Tatwaffe zu tun, in der Nähe wird auch der Bogen zu den Pfeilen gefunden.