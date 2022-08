Ex-Youtuber Rainer Winkler alias Drachenlord ist offenbar obdachlos. Wie das Portal nordbayern.de berichtet, geht der umstrittenen Internet-Persönlichkeit das Geld aus. Der Grund: Die Polizei hat vor gut einem Monat sämtliche technische Ausrüstung des Franken beschlagnahmt. Ihm wird die Verbreitung gewalt- oder tierpornografischer Inhalte zur Last gelegt.

Der Drachenlord soll Vergewaltigungsfantasien auf einem Porno-Blog veröffentlicht haben, der auch für Minderjährige aufrufbar war, heißt es in dem Bericht. Kurze Zeit später wurden die Youtube-Kanäle des Drachenlords gesperrt. Winkler hatte die Nutzungsbedingungen von Youtube umgangen. Auch ein Tiktok-Kanal sowie weitere Accounts, unter anderem bei Porno-Anbietern, sollen gesperrt worden sein. Damit hat Winkler kein Einkommen mehr.

Tausende folgten dem Drachenlord im Internet

„Im Prinzip bin ich handlungsunfähig“, sagt Winkler gegenüber nordbayern.de. Der Ex-Youtuber findet in seiner Gemeinde Emskirchen keine Bleibe, will aber wohl in der Gegend bleiben. Der Drachenlord streitet sich seit Jahren mit seinen Gegnern im Internet und in der realen Welt. In mehreren Fällen wurde er nach gegenseitigen Beschimpfungen handgreiflich. Vor Gericht gab er unter anderem zu, einen Mann vor seinem Haus mit einer Taschenlampe attackiert und einen anderen in den Schwitzkasten genommen und auf den Kopf geschlagen zu haben.

Tausende Menschen folgten dem Drachenlord im Internet – viele davon, weil sie ihn verachten und sich lustig über ihn machten. Seit Jahren überschütten sie den Youtuber mit Hass-Kommentaren und mobben ihn. Aber auch dieser befeuert den Streit, indem er immer wieder auf die sogenannten Hater eingeht. (mit dpa)