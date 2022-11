Der erste Schnee ist nicht gekommen, um zu bleiben Ist der Winter jetzt da? Nein, nur auf Stippvisite, sagt ein Meteorologe. dpa

Schnee liegt auf der Windschutzscheibe eines Autos am Flughafen Hamburg. Bodo Marks/dpa

Offenbach -Der erste Schnee ist da, aber liegen bleiben wird er noch nicht. Am Freitag fielen laut Deutschem Wetterdienst die ersten Flocken unter anderem in den Hochlagen der Alpen, im südlichen und östlichen Niedersachsen und in Sachsen.