Der Herbst ist da: Gewitter und Sturmböen über Berlin erwartet

Der Spätsommer scheint endgültig vorbei in Berlin und Brandenburg. Schon der Morgen und Vormittag zeigt sich über Berlin und Brandenburg teil sonnig, aber flächenweise auch stark bewölkt – ab dem Mittag werden indes Schauer und vereinzelt auch kurze Gewitter erwartet. Lokal könne es Sturmböen geben, meldet der Deutsche Wetter-Dienst. Die Höchstwerte liegen am Sonntag demnach zwischen 11 und 13 Grad; in der Nacht zum Montag fielen sie auf Werte zwischen 3 und 6 Grad. Gewitter und Schauer werden für die Nacht nicht mehr erwartet.

Für Montag und Dienstag (16. und 17. Oktober) sagt der Deutsche Wetterdienst ebenso herbstliche Temperaturen voraus. Zum Wochenstart wird es demnach wechselhaft und zum Teil stark bewölkt, es bleibe aber trocken. Die Temperaturen in Berlin liegen am Montag laut dem Deutschen Wetterdienst zwischen 10 und 12 Grad, nachts fallen sie auf 0 bis 4 Grad. In Bodennähe könnten die Temperaturen auch in die Minusgrade zwischen -1 und -3 Grad fallen, entsprechend werde gebietsweise leichter Frost erwartet.

Auch am Dienstag solle es zumeist wolkig bleiben; dazwischen sollten aber auch längere sonnige Abschnitte liegen. Die Temperaturen liegen dann voraussichtlich zwischen 11 und 13 Grad am Tage und zwischen 0 und 5 Grad in der Nacht zum Mittwoch. Wenig bewölkt und trocken bliebe es weiterhin.