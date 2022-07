Berlin - Der bunte Punkervogel mit auffälliger Federhaube und langem Schnabel brütet wieder in Berlin. Der Wiedehopf war in der Hauptstadt zwar einst weit verbreitet, galt seit der letzten nachgewiesenen Brut 1993 jedoch als ausgestorben, wie der Nabu Berlin am Donnerstag mitteilte.

Nun hätten sich gleich zwei Wiedehopf-Paare in den speziellen Nistkästen im Vogelschutzreservat am Flughafensee eingerichtet. „Dass sich eine in Berlin als ausgestorben geltende Art am Flughafensee ansiedelt, zeigt, wie wertvoll dieses Gebiet ist“, teilte Frank Sieste vom Nabu mit.

Der Wiedehopf wurde 2022 zum Vogel des Jahres gewählt. Seinen Fachnamen (Upupa epops) hat er, weil er Hup-Geräusche macht, wenn er eine Partnerin sucht. Am liebsten frisst der Wiedehopf Käfer, Heuschrecken oder Raupen. In Deutschland findet er jedoch nicht mehr genug Futter, weshalb seine Art als gefährdet gilt. Grund für den dramatischen Rückgang seien Lebensraumverluste und wohl auch der Einsatz von Pestiziden, hieß es vom Nabu.

Bereits Mitte April haben dessen Mitarbeiter einen Wiedehopf beobachtet, einen Monat später lagen schon sieben Eier in einem der Nistkästen, wie die Organisation mitteilte. Die Brut sei nicht ganz überraschend, denn bereits im vergangenen Jahr habe man Wiedehopfe am Flughafensee beobachtet. „Wir vermuten, dass der Wiedehopf letztes Jahr auf dem Gelände des Tegeler Wasserwerks gebrütet hat“, so Sieste.