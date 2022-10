Der November beginnt herbstlich Der Spätsommer mit Temperaturen über 20 Grad verabschiedet sich. Die neue Woche wird kühler und stürmischer. dpa

Offenbach -Mit dem Start in den November ist in Deutschland Schluss mit dem spätsommerlichen Wetter und es wird herbstlicher. Tief „Karsta“ übernimmt die Wetterregie, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach am Montag mitteilte.