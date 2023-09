Zwei am Sonntag auf Ramsan Kadyrows offiziellem Telegram-Kanal veröffentlichte Videos scheinen den erneuten Gerüchten, er liege im Koma oder sei gar an einer Vergiftung gestorben, ein Ende zu setzen.

„Ich rate jedem, der Wahrheit und Lüge im Internet nicht unterscheiden kann, dringend, einen Spaziergang an der frischen Luft zu machen und seine Gedanken zu ordnen. Der Regen ist wunderbar belebend“, heißt es in der Überschrift, die den Beitrag begleitet. Im ersten Video filmt der tschetschenische Präsident sich selbst bei einem Spaziergang im Park, draußen ist es regnerisch und er trägt eine Jacke mit Kapuze. „So sind die Dinge“, kommentiert der Politiker das Video. Das zweite Video zeigt den Park selbst und die Asphaltstraße, auf der Kadyrow geht. „Also treiben Sie Sport“, sagt Kadyrow im Hintergrund.

After rumors he was in a coma/dead in a Moscow hospital, Chechen warlord Kadyrov says reports of his death exaggerated, posts that "rain is wonderfully invigorating." It rained in Grozny, late Sat. through Sun. morning, while in Moscow mostly sunny. Call to prayer also audible. pic.twitter.com/PEzQReINuO — Euan MacDonald (@Euan_MacDonald) September 17, 2023

Der ukrainische Sicherheitsdienst (SBU) hatte behauptet, Kadyrow befinde sich aufgrund einer schweren Erkrankung in kritischem Zustand. „Ja, in der Tat gibt es Informationen, dass sich der Kriegsverbrecher Kadyrow in einem ernsten Zustand befindet – seine bestehenden Krankheiten haben sich verschlimmert und einen solch ernsten Zustand verursacht“, sagte vor zwei Tagen SBU-Sprecher Andrij Jusow.



Ähnliche Gerüchte über den Gesundheitszustand des tschetschenischen Präsidenten verbreiteten sich diese Woche in Telegram-Kanälen. Berichten zufolge befand er sich in einem kritischen Zustand und wurde in ein Moskauer Krankenhaus eingeliefert.

Obwohl die Echtheit des Videos oder der Zeitpunkt seiner Aufnahme nicht bestätigt werden können, stellen Beobachter fest, dass das Wetter in der tschetschenischen Hauptstadt Grosny an diesem Wochenende tatsächlich regnerisch war, während es in Moskau sonnig war. Im Hintergrund ist der Ruf des Muezzins aus der Moschee zu hören.