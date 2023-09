Der Sohn der Kommissarin - „Unter anderen Umständen“

Flensburg -Ein toter Mann in einem Auto. Der Wagen scheint von einer Brücke gestürzt zu sein. Auf den ersten Blick sieht es nicht so aus, als wäre das etwas für die Kripo. Ein Unfall, möglicherweise Fahrerflucht. Kommissarin Jana Winter macht sich trotzdem auf den Weg. Ihr Sohn Leo kam leicht lädiert aus der Disco zurück - und an seinem Moped ist der Spiegel kaputt. Die Kommissarin hat ein ungutes Gefühl.

Das ZDF zeigt die 21. Folge der Krimireihe „Unter anderen Umständen“ mit dem Episodentitel „Mütter und Söhne“ am Montag um 20.15 Uhr.

Die Reihe mit Hauptdarstellerin Nathalia Wörner zählt zu den Quotengaranten im ZDF. Gut sieben Millionen Zuschauer sind im Schnitt dabei, wenn Kommissarin Jana Winter und ihr Team ermitteln. Die neue Folge hat der Regisseur Gunnar Fuss ins Bild gesetzt, nach einem Buch der Autorin Elke Rössler.

Gespräch unter Männern

Das Ermittler-Quartett verbindet mehr als die Arbeit. Irgendwie sind sie so etwas wie Familie füreinander. Sie haben zusammengehalten, als Arne Brauner (Martin Brambach) Alkoholprobleme hatte. Und wenn Jana als Alleinerziehende Sorgen hat, sind die Kollegen auch da. Matthias Hamm (Ralph Herforth) macht für Janas Sohn Leo (Jacob Lee Seeliger - auch im echten Leben der Sohn von Nathalia Wörner) gerne mal den Ziehvater. Ein Gespräch unter Männern steht auch in dieser Folge an.

Denn Leo ist in der Disco offensichtlich in eine Schlägerei geraten. Jana fürchtet zudem, dass er etwas mit dem tödlichen Unfall zu tun haben könnte. Jedenfalls würde sie das gerne ausschließen. Sie will ihren Sohn schützen, aber natürlich ihre Arbeit korrekt machen.

Es stellt sich heraus, dass der Mann am Steuer des Wagens nicht durch den Unfall ums Leben kam, sondern schon zuvor erschlagen worden war. Das Opfer ist Björn Hinrichs, ein recht unbeliebter Hausverwalter. Mieter Henning Riedel (Matthias Reichwald) jedenfalls hatte Streit mit dem Mann. Er ist wegen Körperverletzung vorbestraft und gilt als gewalttätig. Dann entdeckt die Kripo Riedels DNA an der Tatwaffe.

Aus Janas Sicht ist der Fall aber nicht so eindeutig. Und Leo scheint Geheimnisse vor ihr zu haben. Er ist in eine Verkehrskontrolle geraten. Und er wird von dem Polizei-Azubi Lukas (Tom Gronau) unter Druck gesetzt. Leo soll ihm Ermittlungsergebnisse beschaffen. Denn die Mutter von Lukas hatte eine Affäre mit Hinrichs, dem getöteten Hausverwalter. Nun mischt sich der angehende Polizist in die Ermittlungen ein. Für Jana wird die Sache heikel.