Am Dienstag bleibt es sommerlich in Berlin und Brandenburg. Aufgrund eines Hochdruckgebiets, das derzeit über die Region zieht, können sich die Menschen auf viel Sonne und Temperaturen von bis zu 30 Grad Celsius einstellen, wie der Deutsche Wetterdienst berichtete. Am Nachmittag können einige Wolken aufziehen, es bleibt jedoch den Tag über trocken.

In der Nacht zum Mittwoch wird es weitgehend klar und trocken bleiben. Dabei weht ein schwacher Wind und die Temperaturen sinken bis auf neun Grad. Auch am Mittwoch bleibt es sonnig, mit Höchstwerten von 27 bis 31 Grad.

In der Nacht zu Donnerstag sinken die Temperaturen auf 15 bis 11 Grad, am Tag werden es wieder bis zu 31 Grad. Auch am Donnerstag soll es trocken und sonnig bleiben.