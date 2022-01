München - Der Illustrator und Künstler Ali Mitgutsch ist tot. Der Wimmelbuch-Schöpfer sei am Montagabend im Alter von 86 Jahren in München gestorben, teilte der Ravensburger Verlag am Dienstag mit.

Ali Mitgutsch wurde am 21. August 1935 in München geboren. Seine Karriere begann er als Grafiker. 1968 erschien sein erstes Wimmelbuch „Rundherum in meiner Stadt“. Es folgten mehr als 70 Bücher, Poster und Puzzles mit seinen Figuren und Zeichnungen. Mit den Wimmelbüchern schuf Mitgutsch ein neues Genre.

In Interviews zu seinem 80. Geburtstag sagte Ali Mitgutsch: „Jedes einzelne Wimmelbild ist ein Teil von mir. Meine Wimmelbücher sind gemacht, um die Kinder in die Gärten der Fantasie zu führen, dass sie selbst weitermachen.“

Ab 2007 konzentrierte sich Ali Mitgutsch auf das Schaffen seiner „Traumkästen“, kleinen gerahmten Bühnen. Seit 2017 war er im Ruhestand und hatte sich aus dem öffentlichen Leben zurückgezogen.