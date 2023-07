Der Wendler: Jetzt kommt ein Podcast mit Ehefrau Laura

Berlin (dpa) -Der stark in der Kritik stehende Sänger Michael Wendler sucht nach seinem gescheiterten TV-Comeback erneut die Öffentlichkeit - dieses Mal soll es ein „offizieller Podcast“ sein. Das Format „Die Wendlers“ werde im August an den Start gehen, warb der Schlagersänger („Sie liebt den DJ“) auf seiner Facebook-Seite. „Euch erwartet ein sensationeller Podcast mit spannenden und noch nie zuvor enthüllten Storys rund um unser Leben.“ Und weiter: „Freut euch auf unzensierte, spektakuläre Gespräche zwischen Laura Müller und Michael Wendler.“ Abonnenten müssen dafür monatlich knapp 30 US-Dollar (rund 27 Euro) berappen.

Mehr Eklats als Musik

Der in Dinslaken bei Duisburg geborene Wendler lebt mit seiner Frau Laura in den USA. Er hat in der Vergangenheit eher mit öffentlichen Eklats als mit Musik von sich reden gemacht. So hatte er 2020 einen Skandal ausgelöst, als er der Bundesregierung mit einem Video zur Corona-Politik „grobe und schwere Verstöße gegen die Verfassung“ vorwarf. Der Sender RTL, für den er damals als Juror in der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ tätig war, distanzierte sich. Nach einer weiteren Äußerung von Wendler über Deutschland als „KZ“ wurde er dann komplett aus dem Castingformat herausgeschnitten.

Auf der Plattform Telegram teilte Wendler immer wieder Beiträge mit Falschbehauptungen und extremen Inhalten wie Verschwörungstheorien.

Vor einem Monat hatten der 51-Jährige und seine 22-jährige Frau Laura Müller die Geburt ihres Sohnes bekanntgegeben. Der Sender RTLzwei hatte noch im März dieses Jahres nach heftiger Kritik eine geplante Doku-Soap über die werdenden Eltern vom „Geburtsvorbereitungskurs bis zum Babybett-Kauf“ abgesagt. Zur Begründung hieß es seitens des Senders damals, dass man die „Vehemenz der Reaktionen wahrgenommen“ habe und Stimmen des Publikums ernst nehme. „Wir bitten um Entschuldigung, sollten wir hier Gefühle verletzt haben.“

Erst kürzlich hatte Wendler außerdem ein neues Album angekündigt.