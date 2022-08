Burger King versucht, seine Stellung auf dem deutschen Markt mit einem besonderen Coup zu verbessern: Seit Kurzem werden fast alle fleischigen Produkte wie etwa der Whopper-Burger auch in einer vegetarischen oder sogar auch veganen Variation angeboten. Auf der Website von Burger King heißt es dazu: „Erstmals bietet Burger King fast sein gesamtes (Fleisch-)Sortiment auch als Plant-based Variante an! Ob Cheeseburger, Hamburger, Chili Cheese Burger, X-tra Long Chili Cheese, Big King – um nur einige wenige Produkte zu nennen. Ab sofort können die Gäste bei Burger King bei allen Produkten zwischen Plant-based und Fleisch wählen.“

Die Plant-based Long Chicken, heißt es auf der Website, wurden sogar mit dem Vegan Food Award 2022 von PETA Deutschland ausgezeichnet und somit zu einer der besten veganen Produktneuheiten gekürt. Im Kölner Express heißt es hierzu: „Die pflanzenbasierten Pattys wurden vom Kooperationspartner The Vegetarian Butcher entwickelt. 2019 wurde so der Plant-based Whopper eingeführt, 2020 erste pflanzenbasierte Nuggets, im vergangenen Jahr wurde in Köln das erste Plant-based Restaurant eröffnet, das testweise für eine Woche nur die Alternativen verkaufte.“ Burger King folge damit einem nicht besonders neuen Trend: Der Absatz von Fleischprodukten sinke in Deutschland. „Die Supermärkte sind längst voller pflanzenbasierter Ersatzprodukte und mehr als die Hälfte der Menschen in Deutschland ernährt sich flexitarisch“, sagt Klaus Schmäing, Director Marketing von Burger King Deutschland laut dem Kölner Express. Mit den neuen Produkten wolle Burger King also den neuen Essgewohnheiten der Deutschen entgegenkommen.

Burger King hat auch in Berlin Filialen und bietet ebenso hier die vegetarischen und veganen Varianten an.