US-Star Paris Hilton ist auf der Suche nach ihrem entlaufenen Chihuahua „Diamond Baby“. Auf Instagram hat die 41-Jährige einen Post abgesetzt, in dem sie ihre Follower über das Verschwinden ihres Hundes informiert. Um ihren geliebten Vierbeiner aufzutreiben, setzt Hilton offenbar alle Hebel in Bewegung. So habe sie etwa einen Detektiv beauftragt und erwäge auch den Einsatz von Drohnen.

„Ich tue alles, was in meiner Macht steht, um sie zurückzubekommen“, schreibt Hilton in einem Beitrag. „Wir haben einen Tierdetektiv, einen Hundeflüsterer und einen Tierpsychologen engagiert und erwägen jetzt auch den Einsatz von Drohnen, die Hunde aufspüren können.“

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Paris Hilton (@parishilton) An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Instagram Um Inhalte aus Instagram anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Der Hund werde seit einer Woche vermisst. Hilton gibt an, sie habe ihren Chihuahua bei einem Fotoshooting aus den Augen verloren. Weil sie gerade umziehe, seien auch Umzugshelfer vor Ort gewesen. Einer von ihnen könnte ihrer Ansicht nach vergessen haben, die Tür zu schließen. „Diamond Baby“ sei daraufhin offenbar unbemerkt hinausgelaufen. Versuche von Familie und Freunden, das Tier in der Nachbarschaft zu finden, seien erfolglos geblieben.

Paris Hilton über Verlust von Hund: „Ein Teil von mir fehlt“

Hilton bittet nun auch ihre Follower um Hilfe. Sie habe eine „hohe Belohnung“ auf Hinweise ausgeschrieben, die zum Auffinden ihres Hundes führen. Laut Suchanzeige wird die schwarz-braune Chihuahua-Dame als „etwas schüchtern“ beschrieben. Sie lege sich auf den Rücken, sobald man versuche, sie hochzuheben.

„Ich habe das Gefühl, dass ein Teil von mir fehlt und ohne sie nichts mehr wie früher ist“, schreibt Hilton. „Diamond Baby ist mein Ein und Alles, wirklich wie eine Tochter für mich.“