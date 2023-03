Deutlich mehr Fahrraddiebstähle in Berlin nach Corona Die Gefahr kennt jeder Radfahrer in der Großstadt: Wird ein teures Rad gar nicht oder nur schlecht abgeschlossen, ist es schnell weg. Die allermeisten Diebe ... dpa

ARCHIV - Ein Streifenwagen fährt mit eingeschaltetem Blaulicht. Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Berlin -Nach dem Abflauen der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr sind in Berlin wieder deutlich mehr Fahrräder gestohlen worden. Auf 26.833 angezeigte Diebstähle kam die Polizei in einer vorläufigen Statistik, wie am Donnerstag aus der Antwort des Senats auf eine Anfrage des Grünen-Abgeordneten Vasili Franco hervorgeht. Das ist etwa das Niveau der letzten Jahre vor Corona. Die Aufklärungsquote lag mit 3,9 Prozent noch niedriger als zuvor. Der „Tagesspiegel“ hatte berichtet.