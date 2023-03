Deutlicher Geburtenrückgang in Berlin In Berlin sind 2022 deutlich weniger Babys geboren worden als in den Jahren zuvor. Insgesamt kamen 2022 rund 37.832 Kinder in der Hauptstadt zur Welt, wie da... dpa

ARCHIV - Ein wenige Wochen altes Baby ballt seine Hand zu einer kleinen Faust. Annette Riedl/dpa/Symbolbild

Berlin -In Berlin sind 2022 deutlich weniger Babys geboren worden als in den Jahren zuvor. Insgesamt kamen 2022 rund 37.832 Kinder in der Hauptstadt zur Welt, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Montag mitteilte. Das waren demnach 6,3 Prozent weniger Neugeborene als im Jahr davor.