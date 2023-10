Deutsch-Israelische Gesellschaft: Viele Neueintritte

Berlin -Seit dem Beginn des Kriegs in Israel verzeichnet die Deutsch-Israelische Gesellschaft Berlin-Brandenburg (DIG) deutlich mehr Neueintritte. Rund 70 Menschen hätten in den vergangenen knapp zwei Wochen ihren Eintritt erklärt, teilte die Gesellschaft am Freitag mit. Ihre Mitgliederzahl habe sich damit von zuvor rund 900 auf inzwischen fast 1000 erhöht. „Es ist erfreulich, wenn so viele Menschen begreifen, dass jetzt die Stunde der Solidarität mit Israel gekommen ist und dass das „Nie wieder“ jetzt ist“, teilte der Vorsitzende der Gesellschaft, Jochen Feilcke, mit. „Dem islamistischen Mob darf nicht die Meinungshoheit überlassen werden.“

Die Deutsch-Israelische Gesellschaft setzt sich für die Festigung und Vertiefung der kulturellen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschen und Israelis ein. Hervorgegangen ist der Verein in den 60er Jahren aus den sogenannten Deutsch-Israelischen Studiengruppen. Bundesweit hat die DIG eigenen Angaben zufolge rund 5500 Mitglieder und mehr als 50 Arbeitsgemeinschaften. Sitz des Vereins ist Berlin.