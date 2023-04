Deutsche Aufguss-Meisterschaft in der Havel-Therme Werder Die Haveltherme in Werder an der Havel wird in diesem Jahr im Hochsommer die Deutsche Aufguss-Meisterschaften austragen. Ab dem 28. Juni treten „Deutschlands... dpa

Werder an der Havel -Die Haveltherme in Werder an der Havel wird in diesem Jahr im Hochsommer die Deutsche Aufguss-Meisterschaften austragen. Ab dem 28. Juni treten „Deutschlands beste Aufgussmeister“ für vier Tage gegeneinander an, wie eine Sprecherin der Therme am Donnerstag mitteilte. Rund 40 Aufgüsse stehen demnach auf dem Programm.