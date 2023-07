Erneut mussten am Dienstagabend hunderte Reisende aus einem Zug in Brandenburg evakuiert werden. Warum der Zug auf offener Strecke liegen blieb, ist bislang unklar.

Schon wieder ist ein Regionalzug der Deutschen Bahn mit einigen hundert Fahrgästen in Brandenburg auf offener Strecke liegen geblieben. Der Regionalexpress wurde am Dienstag nach Angaben einer Bahnsprecherin kurz vor Schönfließ (Landkreis Oberhavel) evakuiert, etwa 350 Passagiere waren betroffen. „Die Reisenden konnten in einen anderen Zug umsteigen, der extra dafür angehalten wurde“, sagte die Sprecherin. Zuvor hatte die Märkische Allgemeine berichtet.

Zunächst war unklar, warum der RE5 von Stralsund nach Berlin-Südkreuz kurz vor 16 Uhr bei hohen Sommertemperaturen liegen blieb. Der Zug sei abgeschleppt worden, hieß es. Der Bahnhof Schönfließ sei wegen der Panne zeitweise gesperrt gewesen.

Ausfall am Sonntag: Technischer Defekt löste Panne am Zug aus

Erst am Sonntagabend war ein Regionalzug der Deutschen Bahn mit einigen Hundert Fahrgästen bei großer Hitze in der Nähe des S-Bahnhofs Birkenwerder (Landkreis Oberhavel) auf der Strecke liegen geblieben. Nach Bahnangaben war ein technischer Defekt an der Oberleitung der Grund dafür. Nicht nur der Zug kam zum Stillstand, sondern auch die Klima- und die Lautsprecheranlage hatten keinen Strom mehr. Weil die Feuerwehr zu lange brauchte, sollen einige Fahrgäste sich selbst aus dem Zug befreit haben.

Einer der Fahrgäste, die sich am Sonntag in dem gestrandeten Zug befanden, erhob am Montag schwere Vorwürfe gegenüber der Deutschen Bahn. Der Passagier berichtete dem Portal t-online, dass „jeder Zentimeter im Gang mit einer Person“ belegt gewesen sei. Es habe in dieser Notsituation viel zu wenig Informationen und Hilfe für die Fahrgäste gegeben. Das Zugpersonal habe sich nicht gezeigt. Die Deutsche Bahn entschuldigte sich bei den Reisenden – fügte aber noch hinzu, dass auch das Zugpersonal in so einer Situation unter „enormer Anspannung“ stünde.