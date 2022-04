Bahn Comfort wird zu Bahn Bonus. Die Deutsche Bahn hat die Neuigkeit auf ihrer Website angekündigt. Für Vielfahrer ändert sich demnach einiges am Bonuspunkteprogramm. Sogenannte Statuskunden erhalten dann ein neues Statuslevel je nach aktuellem Punktestand. Dies erfolgt nach einem Drei-Stufen-System: Level 1 ab 1500 Punkten, Level 2 ab 2500 Punkten und Level 3 ab 6000 Punkten.

Wie das neue Programm im Detail umgesetzt werden soll, ist noch unklar. Erst im Juni sollen die Kunden erfahren, was sich hinter den neuen Boni verbirgt. Angeblich sollen sich die Änderungen aufgrund von Kunden-Feedback ergeben haben. Diese wünschten sich offenbar auch die Beibehaltung der bisherigen Leistungen wie den Eintritt in die DB-Lounge oder einen exklusiven Sitzbereich. Zudem soll auch eine bevorzugte Betreuung im Reisezentrum mit in die einzelnen Level integriert werden.