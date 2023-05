Deutsche Bahn führt neues Abo für Klappräder ein

Das Angebot soll die Kombination von Fahrrad und Bahn fördern, teilt die Bahn am Dienstag mit.

Die Deutsche Bahn (DB) bietet ab dem 1. Juni ein neues Abo für Falträder an. In Kooperation mit dem Londoner Fahrradhersteller Brompton können dann moderne Klappräder für 41 Euro monatlich gemietet werden, wie die DB am Dienstag mitteilte. Das Angebot solle die Kombination von Fahrrad und Bahn fördern.

Das Faltrad-Abo hat den Angaben zufolge eine Laufzeit von zwölf Monaten, anschließend ist eine Verlängerung möglich. Lieferung, Versicherung und ein Service-Check nach sechs Monaten sind inklusive. Weil das Faltrad zusammengeklappt als Gepäckstück zählt, entstehen für die Mitnahme im öffentlichen Personennahverkehr keine weiteren Kosten. Das Rad ist nur in einer Größe erhältlich, hat sechs Gänge und wiegt 12,6 Kilogramm.