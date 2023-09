Fahrgäste müssen ab Mittwoch auf der Bahnstrecke zwischen Berlin und Halle/Leipzig mit Störungen und Ausfällen rechnen. Bis zum 5. Oktober ist die Strecke eingleisig gesperrt, wie die Bahn mitteilte. Als Grund wurde eine Schwellenerneuerung zwischen Jüterbog und Luckenwalde genannt.

Nach Angaben der Bahn werden die Fernverkehrszüge Richtung Berlin umgeleitet, weshalb sich die Fahrzeit um rund 45 Minuten verlängert. Der Halt in Lutherstadt Wittenberg entfällt. In der Gegenrichtung seien Fahrzeitverlängerungen von bis zu 20 Minuten möglich, die Züge halten weiterhin in Wittenberg. Die Züge der EC-Linie 27 von Hamburg nach Prag fahren in beiden Richtungen auf dem üblichen Weg, können aber bis zu 20 Minuten länger unterwegs sein.