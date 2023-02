Deutsche Bestatter bergen Tote in der Türkei In der Türkei ist die Suche nach Überlebenden zwei Wochen nach dem Erdbeben weitgehend beendet. Doch noch müssen viele Tote geborgen werden. Dabei hilft auch... Mirjam Schmitt , dpa

PRODUKTION - René Stawinski (hinten, M), leitet das Team der Organisation «Deathcare» aus Deutschland: Ehrenamtliche Bestatter helfen, dass die Opfer des Erdbebens begraben werden können. Ahmed Deeb/dpa

Kahramanmaras -Dort, wo mal Häuser standen, ist nun ein Krater. Bestatter René Stawinski steht am Rand des Schlunds, in dem Bagger an sechs Schutthaufen arbeiten. Sechs Hochhäuser standen an dieser Stelle im südtürkischen Kahramanmaras. Sie sind eingestürzt, fast schon zerbröselt. Der Boden ist mit kieselgroßem Schutt übersäht. Ein weißes Tuch mit roten Blumen liegt auf dem Boden, die Luft ist voller Staub. Ein süßlicher Geruch weht aus den Trümmern. So riecht der Tod.