Bundesregierung fordert Rücknahme des Arbeitsverbots für Frauen in Afghanistan

Die Bundesregierung hat die Taliban in Afghanistan aufgefordert, das erlassene Arbeitsverbot für Frauen in Nichtregierungsorganisationen „umgehend rückgängig zu machen“. Die Mitarbeit von Frauen in Nichtregierungsorganisationen (NGO) sei „essenziell, um die humanitäre Versorgung der gesamten Bevölkerung zu gewährleisten“, sagte der Sprecher des Auswärtigen Amtes, Christofer Burger, am Mittwoch in Berlin. „Auch dass Mädchen und Frauen seit kurzem der Besuch von Universitäten und Oberschulen untersagt ist, ist absolut inakzeptabel und einmalig in dieser Welt.“

Das Auswärtige Amt stimme sich derzeit mit seinen internationalen Partnern sehr eng über das weitere Vorgehen ab. Welche Auswirkungen die Entscheidung der Taliban auf die Bereitstellung humanitärer Hilfe haben werde, diskutiere man derzeit im Kreis der Geberländer und der Organisationen vor Ort. „Wir werden vor der Auszahlung weiterer Mittel überprüfen, wie und inwieweit Leistungen unter Wahrung der humanitären Prinzipien weiterhin möglich sind“, sagte der Sprecher. Aktuell stünden aber keine Finanzierungsentscheidungen an. Die Mittel für humanitäre Hilfe für 2022 seien ausbezahlt.

Das Entwicklungshilfeministerium hat seine Hilfsprojekte in Afghanistan nach Angaben eines Sprechers „angehalten“. Laufende Kosten wie etwa Gehälter der dort Beschäftigten würden aber weiter gezahlt.

Seit der Machtübernahme 2021 werden Frauen massiv unterdrückt

Die humanitäre Lage in Afghanistan gilt als prekär. Seit dem Abzug der internationalen Truppen ist die Wirtschaft kollabiert. Die Vereinten Nationen und ihre Partner, einschließlich nationaler und internationaler NGOs, unterstützen derzeit nach UN-Angaben mehr als 28 Millionen Afghanen, die für ihr Überleben von humanitärer Hilfe abhingen. In dem Land leben schätzungsweise 37 Millionen Menschen.

Die Taliban haben seit ihrer Machtübernahme im August 2021 Frauenrechte massiv eingeschränkt. Viele Frauen durften nicht mehr zu ihren Arbeitsplätzen zurückkehren. Mädchen und Frauen sind mittlerweile vom öffentlichen Leben weitgehend ausgeschlossen. Vor wenigen Tagen verbannten die Islamisten Frauen von allen Hochschulen.