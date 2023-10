Am Freitag sorgte Greta Thunberg, Begründerin der weltweiten Klimaschutzbewegung Fridays for Future, mit einem Post in den sozialen Medien für Aufregung. Thunberg und drei Mitstreiterinnen posierten mit Plakaten, auf denen „Free Gaza“ und „Free Palestine“ stand. Die Frauen setzten sich für eine Feuerpause im Krieg zwischen der Hamas und Israel ein und drückten ihre Unterstützung für die Palästinenser aus. Zu den Massakern der Hamas in Israel, bei denen mindestens 1400 Menschen ermordet wurden, äußerten sie sich nicht. Auch vorher hatte Thunberg kein Mitgefühl für die israelischen Opfer geäußert.

Der deutsche Ableger von Fridays for Future positionierte sich am Freitagabend in den sozialen Medien – mit Worten, die man als klare Abgrenzung zu Thunberg deuten kann.



Die deutschen Klimaaktivisten teilten mit, dass sie solidarisch mit den Opfern der Hamas sind, den Terror verurteilen und auf eine Heimkehr der israelischen Geiseln hoffen. „Wir sind uneingeschränkt solidarisch mit Jüdinnen und Juden, die weltweit und auch hier antisemitische Gewalt erleben.“ Man sehe aber auch das Leid der Zivilisten in Gaza und sei in Sorge über anti-muslimischen Rassismus.

Uns erreichen gerade viele Nachrichten und Fragen, wie wir uns zur aktuellen Situation positionieren.



Wir sind solidarisch mit den Opfern der Gewalt der Hamas, verurteilen den Terror und hoffen, dass alle Geiseln gesund zurückkehren werden. 1/5 — Fridays for Future Germany (@FridayForFuture) October 20, 2023

Luisa Neubauer, Sprecherin von Fridays for Future in Deutschland, hatte bereits als eine von nur zwei Prominenten in dieser Woche auf eine Bitte eines Reporters der Welt am Sonntag um ein Statement gegen Judenhass reagiert. Sie schrieb, es liege jetzt an allen, die Herzen aufzumachen und „sich gegen Antisemitismus aufzulehnen“.



Das Statement der deutschen Klimaschützer endet mit ihren „grundsätzlichen Linien“. Diese lauten: „Das Existenzrecht Israels ist nicht verhandelbar. Humanitäres Völkerrecht gilt für alle. Menschenrechte gelten für alle.“