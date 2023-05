Deutsche Post plant erneut Porto-Erhöhungen für Briefe

Bereits im ersten Quartal des Jahres 2022 hatte die Post das Briefporto um fünf Cent erhöht. Jetzt erwägt die Deutsche Post, ein Verfahren zur vorzeitigen Erhöhung des Briefportos anzustoßen. Grund dafür seien deutlich gestiegene Kosten. Darüber berichtet das Nachrichtenportal t-online.

Das Ganze sei aufwendig, sagte Post-Vorstand Tobias Meyer am Mittwoch in Bonn. Die Post darf das Porto nicht selbst festlegen. Stattdessen macht die Bundesnetzagentur als zuständige Behörde Vorgaben, anhand derer die Post an der Preisschraube drehen darf.

Deutsche Post: Preise sollen planmäßig bis Ende 2024 laufen

Zuletzt war 2022 das Porto von 80 auf 85 Cent von Inlandsbriefen angehoben worden. Auch andere Briefarten wurden teurer. Das aktuelle Porto soll planmäßig bis Ende 2024 laufen. Zu diesem Zeitpunkt war die Inflation noch sehr niedrig, und die Preise müssten demnach an die derzeitigen Umstände angepasst werden.

Die Post ist als sogenannter Universaldienstleister das einzige Unternehmen, das überall in Deutschland Briefe zustellen muss – nicht nur in Städten, wo die Zustellkosten relativ niedrig sind, sondern auch auf dem Land. Außerdem muss sie Pflichten zum Filialnetz, zur Briefkasten-Erreichbarkeit und zur Geschwindigkeit des Briefversands erfüllen.