„Politische Wirren“ und Teuerung: Deutsche trinken weniger Bier

Die Menschen in Deutschland haben im ersten Halbjahr 2023 weniger Bier getrunken als im Vorjahreszeitraum. Der Inlandsabsatz deutscher Brauereien sank um 3,5 Prozent auf 3,4 Milliarden Liter, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Dienstag mitteilte.

Seit 2012 ging der Absatz von Bier mit Alkohol um gut zwölf Prozent zurück. Lediglich im Jahr 2022 wurde der langfristige Trend des zurückgehenden Bierdursts kurz durchbrochen, erklärte das Statistikamt. Alkoholfreies Bier wird hingegen immer beliebter: Die Produktionsmenge hat sich den Angaben nach bis 2022 im Vergleich zu 2012 um 96 Prozent erhöht und damit fast verdoppelt.

Auch bei den Biermischgetränken ist ein starker Rückgang zu verzeichnen. Gegenüber dem ersten Halbjahr 2022 wurden zuletzt 8,6 Prozent weniger Mischungen abgesetzt. „Sie machten mit 211,1 Millionen Litern allerdings nur fünf Prozent des gesamten Bierabsatzes aus“, erklärte das Statistikamt.

Bier: Brauereien leiden unter dem Sparwillen der Deutschen

Nach Einschätzung der Brauerei Veltins mit Sitz in Meschede hat die Brauwirtschaft im ersten Halbjahr erheblich unter dem Sparwillen der Verbraucher gelitten. „Das Ostergeschäft war 2023 ein Totalausfall – die Verbraucher haben einfach nicht zugegriffen“, bilanzierte der Generalbevollmächtigte der Brauerei, Michael Huber. Seiner Ansicht nach hätten „politische Wirren“ der Regierung zum Beispiel beim Heizungsgesetz die Verbraucher nachhaltig verunsichert.

Der Deutsche Brauer-Bund (DBB) bezeichnet das laufende Jahr als „extrem fordernd“ für die 1500 Brauereien in Deutschland. Die explodierenden Kosten seit Beginn der Pandemie machten den Betrieben weiter zu schaffen, „zumal sie die Kostensteigerungen nur zu einem kleinen Teil über Preiserhöhungen an den Lebensmittelhandel und die Gastronomie weitergeben können“, analysierte DBB-Hauptgeschäftsführer Holger Eichele. Auch das kühle und durchwachsene Wetter im Frühling habe einen Beitrag zum gesunkenen Absatz geleistet.

Beim alkoholfreien Bier ist Deutschland Weltspitze

Ein großer Erfolg sei hingegen die Innovationskraft der Branche, besonders im Bereich der alkoholfreien Biere: „Hier ist Deutschland mit mehr als 600 nach dem Reinheitsgebot gebrauten alkoholfreien Marken und einem Marktanteil von mehr als sieben Prozent an der Weltspitze“, erklärte Eichele.

Obwohl alkoholfreies Bier auch in Deutschland immer beliebter wird, hat das Pendant mit Alkohol insgesamt noch immer klar die Nase vorn. 2022 wurden nach Angaben des Statistikamts 474 Millionen Liter des Getränks ohne Alkohol produziert; im selben Jahr waren es 7,6 Milliarden Liter Bier mit Alkohol.

Bei den monatlichen Zahlen zeige sich ein „auffälliges saisonales Muster“. Ebenso deutlich wie der Bierabsatz in den Frühjahrs- und Sommermonaten steige, „geht er im Herbst und Winter wieder zurück“, erklärten die Statistiker.

Insgesamt - also im In- und im Ausland - sank der Absatz deutscher Brauer im ersten Halbjahr um 2,9 Prozent auf 4,2 Milliarden Liter. Der Absatz ins Ausland ging um 0,4 Prozent bei EU-Staaten und 0,2 Prozent in nicht-EU-Staaten zurück. Mehr als 80 Prozent des Bieres wurden im Inland verkauft.

Nach Einschätzung des Brauer-Bundes wird es noch Jahre dauern, bis die Brauereien mit Blick auf Kostendruck und Konjunktur auf eine Erholung hoffen können. Gleichwohl stellten die Brauer fest, dass sich die Branche in den vergangenen drei Jahren insgesamt als „widerstandsfähig“ erwiesen habe.