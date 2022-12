Im September 2021 stimmten die Berliner für die Enteignung. Doch Giffey ist skeptisch, sollte es in Berlin wirklich so weit kommen. Eine Kommission prüft.

„Deutsche Wohnen & Co. enteignen“: Giffey rechnet mit Klagewelle gegen Gesetz

Franziska Giffey (SPD) will sich im nächsten Jahr zur Enteignung positionieren.

Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey rechnet mit einer Klagewelle, falls der Senat grünes Licht für ein Gesetz zur Enteignung großer Wohnungsunternehmen geben sollte. „Ich will sichergehen, dass wir mit unserem Vorgehen nicht vor dem Bundesverfassungsgericht scheitern. Deswegen haben wir die Expertenkommission beauftragt, die prüfen soll, ob es grundsätzlich möglich ist und ob es überhaupt auf Wohnungen anwendbar wäre“, sagte Giffey der Deutschen Presse-Agentur.

Es sei notwendig, die wirtschaftlichen, finanziellen und rechtlichen Folgen abzuschätzen. „Welche Risiken hat es, was eine Klagewelle angeht, mit der wir rechnen müssen? Es werden sich ja Menschen dagegen wehren, enteignet zu werden“, sagte die SPD-Politikerin.

Enteignungs-Kommission legt Ergebnisse bis Mai vor

„Ob der Senat in Karlsruhe eine Vorprüfung machen lässt, müssen wir, wenn es soweit ist, besprechen“, sagte Giffey. Andere würden sowieso vor dem Bundesverfassungsgericht klagen. „Das wird dazu führen, dass wir jahrelang eine unklare Situation haben“, sagte die Regierende Bürgermeisterin und SPD-Landesvorsitzende. „Der Senat muss sich im nächsten Jahr, wenn der Endbericht vorliegt, positionieren. So viel ist klar. Die Expertenkommission wird den politisch Verantwortlichen nicht die Entscheidung abnehmen.“

Die Spitzenkandidatin der Grünen für die Berliner Wiederholungswahl, Bettina Jarasch, kündigte an, den Volkentscheid „Deutsche Wohnen & Co. enteignen“ umzusetzen. „Es gab ein klares Votum aber auch viele offene Fragen – weniger beim Ob als vielmehr beim Wie. Ich erwarte, dass die Expertenkommission uns darauf Antworten geben wird, wie ein Enteignungsgesetz aussehen kann. Darüber berät dann der Senat“, so Jarasch weiter.

Die Kommission unter Leitung der früheren Bundesjustizministerin Herta Däubler-Gmelin (SPD) berät seit April darüber, ob und gegebenenfalls wie das Anliegen der Initiative „Deutsche Wohnen und Co. enteignen“ umgesetzt werden kann, die mit ihrem Volksentscheid im September 2021 erfolgreich war. Dabei hatten gut 59 Prozent der Wählerinnen und Wähler für die Enteignung von Immobilienunternehmen mit mehr als 3000 Wohnungen in Berlin gestimmt. Bis Ende April oder Anfang Mai soll die Kommission ihre Ergebnisse vorlegen.