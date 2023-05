Deutscher Besuch im Vatikan: Papst Franziskus trifft auf Missbrauchsbetroffene

Betroffene von sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche haben Papst Franziskus im Vatikan getroffen. Nach der traditionellen Generalaudienz am Mittwoch auf dem Petersplatz habe die Gruppe, die zuvor mit dem Fahrrad von München aus nach Rom gepilgert war, dem Oberhaupt der katholischen Kirche eine Herzskulptur eines Münchner Künstlers und einen Brief überreicht, hieß es in einer Mitteilung des Erzbistums München. Die Betroffenen kommen dem Papst „mit offenen und zugleich verwundeten Herzen“ entgegen, wie es weiter hieß.

Die Gruppe forderte den Pontifex in ihrem Brief dazu auf, alles zu tun, „dass in alle Winkel der Weltkirche hinein das Thema sexueller wie spiritueller Missbrauch gesehen, aufgearbeitet und durch entsprechende Präventionsmaßnahmen unterbunden wird“. Aus Sicht der Betroffenen brauche es weiterhin ein starkes und klares Engagement aller Verantwortungsträger. Franziskus solle ein klares Zeichen gegenüber Tätern und Bischöfen setzen, die ihrer Verantwortung nicht nachgekommen seien. Wie auf Fotos zu sehen war, nahm der Pontifex die Skulptur an und unterhielt sich kurz mit der Gruppe.

Appell an Justizministerkonferenz: Klerikaler Missbrauch soll thematisiert werden

Die Gruppe machte sich vor gut einer Woche mit dem Fahrrad von München aus zu einer Tour unter dem Motto „Wir brechen auf! Kirche, bist du dabei?“ auf den Weg nach Rom. Am Dienstag kamen sie dort an. Zuvor trafen sie sich an verschiedenen Stationen ihrer Reise mit kirchlichen und staatlichen Vertretern, etwa in Bozen in Südtirol, wo auch der Münchner Erzbischof Kardinal Reinhard Marx war. Marx bedankte sich dort für „den Dienst, den Sie damit der Kirche und der Gesellschaft erweisen“.

Die Initiative Sauerteig und Betroffene klerikalen Missbrauchs forderten indes die Politik auf, das Thema auf die Tagesordnung der Justizministerkonferenz am 25. und 26. Mai in Berlin zu setzen und eine unabhängige Aufklärungskommission einzurichten. „Der Staat und nicht die Kirche muss den jahrzehntelangen systematischen Missbrauch in der katholischen Kirche aufklären! Wegschauen ist Beihilfe!“, heißt es in dem Appell, der sich auch an Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) richtete. „Wir können nicht nachvollziehen, warum dieses wichtige Thema bisher keine Erwähnung findet.“