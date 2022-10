Kim de l'Horizon ist am Montagabend in Frankfurt am Main mit dem Deutschen Buchpreis 2022 ausgezeichnet worden. Die mit 25.000 Euro dotierte Auszeichnung erhielt Kim de l'Horizon für den Roman „Blutbuch“.

Die Buchpreis-Verleihung bildet traditionell den Auftakt zur Frankfurter Buchmesse, die am Mittwoch beginnt. Der Deutsche Buchpreis für den besten deutschsprachigen Roman des jeweiligen Jahres wird von der Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels vergeben.