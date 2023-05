Deutscher Haftbefehl: Ermittler verhören Libanons Zentralbankchef Salameh

Nach dem Erlass eines deutschen Haftbefehls gegen Libanons Zentralbankchef Riad Salameh ist dieser am Mittwoch von einem libanesischen Ermittler befragt worden. Der Staatsanwalt am Kassationsgerichtshof, Imad Kabalan, verhörte Salameh wegen des Vorwurfs der „Geldwäsche, des Betrugs, der Veruntreuung und der unrechtmäßigen Bereicherung“, erklärte ein Justizbeamter, der anonym bleiben wollte.

Salameh, der die libanesische Zentralbank seit 30 Jahren leitet, wird zur Last gelegt, sich unter anderem durch Veruntreuung libanesischer Staatsgelder bedeutende Immobilien- und Bankvermögen in Europa angeeignet zu haben. Der 72-jährige Salameh wies die Anschuldigungen bisher zurück und erklärte, sein Vermögen stamme aus privaten Geschäften. Der Libanon steckt seit Jahren in einer schweren Wirtschaftskrise, die Armut in der Bevölkerung ist extrem angestiegen.

Eine Sprecherin der Münchner Staatsanwaltschaft hatte gegenüber AFP Ermittlungen gegen Salameh bestätigt, ohne Details zu nennen. Zu einem Haftbefehl machte die Sprecherin keine Aussage. Die Staatsanwaltschaft äußere sich grundsätzlich nicht zu Haftbefehlen, erklärte sie.

Haftbefehl gegen Salameh: Zentralbankchef soll Gelder veruntreut haben

Mitte Mai hatte bereits die französische Justiz einen Haftbefehl gegen den Chef der libanesichen Zentralbank ausgestellt, nachdem sich dieser geweigert hatte, vor einem Pariser Gericht zu erscheinen.

Die internationale Polizeibehörde Interpol fahndet nach dem Zentralbankchef – der Libanon hatte nach dem deutschen Haftbefehl bereits das zweite Fahndungsgesuch erhalten.

Staatsanwalt Kabalan forderte den Angaben aus dem Libanon zufolge in einem Schreiben an die deutsche Justiz die vollständige Akte „zur Prüfung und Einleitung des Verfahrens“ an und betonte, dass nur die libanesische Justiz befugt sei, ihn vor Gericht zu stellen. Erst vor einer Woche hatte er dieselbe Anfrage an die französische Justiz gerichtet.

Im März 2022 hatten Deutschland, Frankreich und Luxemburg libanesische Vermögenswerte im Wert von 120 Millionen Euro eingefroren, die mutmaßlich Salameh gehören.