Haltung von Löwen in Brandenburg erlaubt – in Berlin verboten

Nachdem am Donnerstag im Berliner Vorort Kleinmachnow offenbar eine frei laufende Löwin gesichtet wurde, hat der Deutsche Tierschutzbund die Rechtslage zur Tierhaltung in Deutschland kritisiert. „Deutschland ist der Hauptumschlagplatz für exotische Wildtiere in der Europäischen Union“, sagte eine Sprecherin des Tierschutzbunds am Donnerstag. Exotische Wildtiere könnten oft ganz legal von Privatleuten gehalten werden. „Es gibt kaum Vorschriften.“ Hier bestehe dringender Handlungsbedarf.

Im Laufe des Tages häuften sich Berichte über eine möglicherweise im Raum Berlin herumlaufende Löwin. Ein Autofahrer hatte das Tier in der Nacht zum Donnerstag gesichtet und auf Video aufgenommen. Der Tierschutzbund erklärte diesbezüglich, in Berlin sei die Haltung von Großkatzen verboten – in Brandenburg aber erlaubt. „Es existiert ein Flickenteppich von Gefahrtierverordnungen“, so die Sprecherin. Ein Sachkundenachweis für die Haltung eines exotischen Wildtiers müsse aber nirgends erbracht werden.

Löwen in privater Haltung: „Tiere leiden jahrelang still vor sich hin“

Laut Angaben des Landesumweltamts ist in Brandenburg die Haltung von insgesamt 23 Löwen angemeldet. Die Veterinärämter erfahren laut der Behörde in der Regel aber nur bei gewerblichen Tierhaltungen davon. Das Tierschutzgesetz wiederum sieht vor, die Tiere grundsätzlich ihrer Art entsprechend zu halten, zu pflegen und unterzubringen. In einem Gutachten des Bundesagrarministeriums gemacht heißt es zum Beispiel: „Tiere sind so zu halten, dass den biologischen und den Erhaltungsbedürfnissen der jeweiligen Art Rechnung getragen wird.“ Dazu, inwiefern diese Vorschriften auch durchgesetzt werden, gibt es keine Angaben.

Für den Tierschutzbund ist klar: Durch die vielen oft unzureichenden Vorschriften leiden die Tiere oft jahrelang still vor sich hin, wie die Sprecherin erklärte. Auch für die Tierheime sei insbesondere die große Zahl von Reptilien und Schlangen ein großes Problem. Bizarr sei in diesem Zusammenhang, dass die Haltung heimischer Wildtiere wie zum Beispiel Wildschweinen oder Hirschen durchaus verboten sei. Der Tierschutzbund setzt sich dafür ein, dass der Handel und die Haltung mit Wildtieren generell reglementiert werden.