Deutscher Vorentscheid für ESC am 3. März Wer fährt 2023 für Deutschland zum Eurovision Song Contest? Ist es vielleicht sogar eine Tiktok-Musikerin oder ein Tiktok-Musiker? Anfang März können die Zus... dpa

ARCHIV - Barbara Schöneberger moderiert den deutschen ESC-Vorentscheid. Britta Pedersen/dpa/Pool/dpa

Hamburg/Köln -Anfang März steht fest, wer im Mai für Deutschland beim Eurovision Song Contest (ESC) in Liverpool antritt. Am 3. März nämlich wird der deutsche ESC-Vorentscheid ab 22.20 Uhr (nicht 20.15 Uhr) live im Ersten und im Internet übertragen, wie der Norddeutsche Rundfunk am Donnerstag in Hamburg mitteilte.