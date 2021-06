Offenbach - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet in den kommenden knapp zehn Jahren einen anhaltenden Trend zu höheren Temperaturen und häufiger Trockenheit. Das geht aus einer neuen sogenannten dekadischen Klimavorhersage hervor, die der DWD am Freitag in Offenbach veröffentlichte. Demnach wird in Deutschland für 2021 bis 2025 ein Temperaturplus von einem halben bis einem Grad Celsius über dem langjährigen Durchschnitt der vergangenen rund 20 Jahre erwartet.

Auch in der zweiten Hälfte des laufenden Jahrzehnts bis 2030 dürfte sich dieser Trend laut Meteorologen fortsetzen. Diese sagen für die 2020er Jahren zudem meist zu trockene Verhältnisse voraus, wobei insbesondere Westdeutschland mit einem deutlichen Minus rechnen muss. Beim Niederschlag ist die Vorhersagequalität dem Wetterdienst zufolge jedoch niedriger als bei der Temperatur.

Dekadische Klimavorhersagen sollen demnach eine Lücke zwischen kurzfristigen Prognosen und längerfristigen Klimaprojektionen schließen. Sie richten sich primär an Entscheidungsträger in Wirtschaft und Politik, damit diese Investitionsentscheidungen anpassen können. Als Beispiele nannte der DWD unter anderem Wasserwerke sowie den Bereich der Land- und Forstwirtschaft.