Deutscher Wetterdienst legt vorläufige Sommerbilanz vor

Offenbach -Alles Regen, oder was? Der Deutsche Wetterdienst (DWD) stellt heute seine vorläufige Bilanz des Sommers 2023 vor. Darin geht es um die Ergebnisse der rund 2000 Messstationen in Deutschland, die Temperaturen, Niederschläge und Sonnenscheindauer verzeichnen.

Bereits jetzt deutet sich an, dass auch der Sommer 2023 wieder „deutlich zu warm“ war, so DWD-Sprecher Andreas Friedrich. Allerdings sei der diesjährige Sommer nicht ganz so warm wie der Sommer 2022, der nicht nur der sonnigste seit Messbeginn war, sondern mit einer Durchschnittstemperatur von 19,2 Grad einer der vier wärmsten Sommer seit Messbeginn. Während der Sommer 2022 allerdings auch deutlich zu trocken war, hat der Sommer 2023 beim Niederschlag ein vor allem von Landwirten und Förstern ersehntes Regen-Plus gebracht. Der DWD erfasst die Sonnenscheindauer seit 1951, Temperaturen und Niederschläge werden seit 1881 aufgezeichnet.

„Es war gut zehn Prozent zu nass“, sagte Friedrich zum Vergleich mit den langjährigen Mittelwerten. Dazu hätten allerdings erst die Regenfälle vor allem seit Ende Juli beigetragen - zuvor sei es auch in diesem Sommer in Deutschland deutlich zu trocken geblieben. Ein Sonnenschein-Plus sei aber trotz der zahlreichen Regenwolken der vergangenen Wochen absehbar.

Die Zahlen des Sommers 2023 sollen um die Mittagszeit veröffentlicht werden.