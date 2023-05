Deutscher Wetterdienst: Sturmwarnung für Usedom und Rügen

Wer am Wochenende einen kurzen Urlaub an der Ostsee verbringen will, sollte vorsichtig sein. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Sturmböen von bis zu 9 Beaufort.

Auch in Binz auf der Insel Rügen wird es am Wochenende ungemütlich. Stefan Sauer/dpa

Wer das Wochenende auf Rügen oder Usedom für einen Urlaub verbringen möchte, muss sich warm anziehen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Freitag für die beiden beliebten Urlaubsinseln an der Ostsee eine Sturmwarnung herausgegeben. Sturmböen aus Osten von bis zu 60 km/h (7 Beaufort) fegen über die Küste. In exponierten Lagen können die Böen bis 80 km/h (9 Beaufort) erreichen. Die Warnung hält bis einschließlich Samstag an.

Es könnten Äste abbrechen und herunterfallen. Lose Gegenstände könnten umstürzen, heißt es auf der Seite des DWD. Der Aufenthalt am Strand wird nicht empfohlen. Für die westliche Ostsee um Fehmarn, Kiel und Flensburg wurde vom DWD eine ähnliche Warnung herausgegeben.