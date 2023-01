90er-Ikone: Supermodel Tatjana Patitz stirbt mit nur 56 Jahren

Tatjana Patitz, eines der ersten Supermodels, ist tot. Die Deutsche starb mit nur 56 Jahren, berichtet die amerikanische Branchenzeitschrift Vogue. In den 80er- und 90er-Jahren wurde sie zu einem der bekanntesten Gesichter der Modewelt. Zur Todesursache gab es zunächst keine Details.

Patitz war in den 90ern eines der ersten wirklichen „Supermodels“ und gehörte zusammen mit Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista und Christy Turlington zu den sogenannten „Big Five“, den schönsten Frauen der Welt. Sie zierte die Titelseiten zahlreicher großer Modemagazine, war im berühmten Musikvideo von George Michael zu dessen Hit „Freedom“ zu sehen und wurde vor allem auch durch Bilder von Star-Fotograf Peter Lindbergh bekannt.

„Tatjana war immer das europäische Symbol von schick - wie Romy Schneider-trifft-Monica Vitti“, wurde Vogue-Chefin Anna Wintour am Mittwoch in einem Artikel des Magazins zitiert. „Sie war viel weniger sichtbar als ihre Kolleginnen - mysteriöser, erwachsener, unnahbarer - und das hatte seine eigene Anziehungskraft.“

Tatjana Patitz kam am 25. März in Hamburg zur Welt und wuchs in Schweden auf. Im Alter von 17 Jahren wurde sie von Starfotograf Peter Lindbergh entdeckt. Ihren großen Durchbruch feierte sie mit einer Levi's-Kampagne. Später zog sie nach Kalifornien und bekam auch einige Filmrollen. Von 2003 bis 2009 war Patitz mit dem Unternehmer Jason Johnson verheiratet, mit dem sie einen Sohn zusammen hat.

Einige internationale Stars hatten sich in die Schönheit über die Jahre verliebt. So waren beispielsweise Sänger Seal, Johnny Depp, Richard Gere und Pierce Brosnan mit ihr zusammen.