Zahl ukrainischer Kinder an deutschen Schulen steigt auf fast 210.000

Frank Rumpenhorst/dpa

Die Zahl der gemeldeten ukrainischen Schülerinnen und Schüler an deutschen Schulen ist weiter gestiegen. Die Bundesländer meldeten für die am Sonntag zu Ende gegangene zwölfte Kalenderwoche vom 20. bis zum 26. März 209.602 Kinder und Jugendliche aus der Ukraine an den Schulen, wie die Kultusministerkonferenz (KMK) am Mittwoch in Berlin mitteilte.

Im Vergleich zur Vorwoche stieg die Zahl damit um 1683 an. Zu diesem Zeitpunkt waren insgesamt 207.919 Kinder und Jugendliche gezählt worden. Die Daten der KMK beziehen sich auf allgemeinbildende Schulen und Berufsschulen.