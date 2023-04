Deutschland beendet Atomkraft-Ära: Letzte AKW abgeschaltet Nun ist Schluss mit der Atomstrom-Produktion in Deutschland. Die letzten drei Atomkraftwerke sind vom Netz gegangen. Ein Moment für die Geschichtsbücher. dpa

Das Kernkraftwerk Isar 2. Armin Weigel/dpa

Neckarwestheim/Lingen/Essenbach -Es ist ein historischer Schritt: Nach gut sechs Jahrzehnten Atomenergie in Deutschland sind am späten Samstagabend die drei letzten Kernkraftwerke vom Netz gegangen. Das teilten die Betreiber der Meiler Isar 2 in Bayern, Neckarwestheim 2 in Baden-Württemberg und Emsland in Niedersachsen mit. Als erstes wurde nach Angaben der Betreiber im Meiler Emsland um 22.37 Uhr die Verbindung zum Netz getrennt. Es folgten Isar 2 um 23.52 Uhr und als letztes Neckarwestheim 2 um 23.59 Uhr.