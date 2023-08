Deutschland hat weitere Militärgüter an die Ukraine geliefert. Die ukrainische Armee erhielt unter anderem zwei zusätzliche Iris-T-Flugabwehrsysteme, wie aus der am Donnerstag aktualisierten Liste der Waffenlieferungen an Kiew hervorging. Dabei handelt es sich um Startgeräte für Raketen mit kürzerer Reichweite.

Zudem erhielt die ukrainische Armee den Angaben zufolge zehn Bodenüberwachungsradare und mehr als 4000 Schuss Nebelmunition. Deutschland lieferte außerdem weitere Schwerlastsattelzüge samt Auflieger sowie mehrere Wechselladesysteme.

Seit dem Überfall Russlands im Februar 2022 erhält die Ukraine von ihren westlichen Verbündeten massive Militärhilfe. Deutschland ist nach den USA der größte Unterstützer Kiews.