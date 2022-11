Deutschland und Singapur vertiefen Wirtschaftsbeziehungen

Deutschland und Singapur wollen ihre Wirtschaftsbeziehungen vertiefen und sich dabei auf die Themen Nachhaltigkeit und Innovation konzentrieren. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Singapurs Industrie- und Handelsminister S. Iswaran vereinbarten am Sonntag auf der Asien-Pazifik-Konferenz (APK) der deutschen Wirtschaft in Singapur nach Angaben des Wirtschaftsministeriums eine Rahmenerklärung, die Grundlage für einen regelmäßigen Austausch sein soll. Dabei geht es um außenwirtschaftspolitische Fragen ebenso wie Gespräche mit Unternehmen.

Singapur sei „gerade für die deutsche Wirtschaft ein Innovationszentrum, Investitionsstandort und Tor zu anderen Märkten in der Region“, erklärte Habeck. Die Konferenz solle genutzt werden, um „unsere Zusammenarbeit und unseren Austausch weiter zu vertiefen und auf eine formelle Grundlage zu stellen“.

Robert Habeck ahmt bei einer Simulation die Bewegung eines Banshee-Drachen (aus dem Film „Avatar“) im Cloud Forrest in Singapur nach. dpa/Britta Pedersen

Kanzler Scholz wird auch erwartet

Zu der Konferenz wird am Montag auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) erwartet, der in Singapur eine Rede hält. Die Konferenz ist nach Angaben des Wirtschaftsministeriums die größte Netzwerkveranstaltung der deutschen Wirtschaft im Ausland. In diesem Jahr sind demnach rund 500 Teilnehmende aus über 20 Staaten dabei.