Deutschlands teuerste Wohnung steht in Berlin-Mitte: So hoch ist die Miete

Mieten in Berlin sind teuer. Da ist es wohl auch keine Überraschung, dass die teuerste deutsche Mietwohnung in der Hauptstadt angeboten wird.

Berliner, die in einer Mietwohnung leben, zahlen dafür stadtweit im Durchschnitt 11,50 Euro pro Quadratmeter. Teuer, aber noch weit entfernt von den Wucherpreisen der Luxusimmobilien. Eine aktuelle Auswertung von ImmoScout24 zeigt, dass sieben der zehn teuersten Mietwohnungen in Berlin stehen. Die beiden Spitzenreiter sprengen dabei wohl deutlich das Budget des Otto-Normalverbrauchers.

Laut den analysierten Daten liegen die teuersten Kaltmieten zwischen 11.500 und 19.500 Euro pro Monat. Den ersten Platz im Ranking belegt dabei ein Design-Penthouse in der Jägerstraße in Mitte. Bewohnbar sind 720 Quadratmeter – mehr Platz als die meisten Einfamilienhäuser bieten. Für fast 20.000 Euro Monatskaltmiete lockt die Immobilie mit sieben Schlafzimmern, vier Bädern, einer großen Dachterrasse mit Blick über die Stadt und mehreren Stellplätzen für Autos. Das Design ist allerdings Geschmackssache. Wiederkehrend finden sich in dem Penthouse grelle Farbtupfer. Küche, Wand- und Bodenelemente sind in einem schrillen Gelbton gehalten.

Luxusimmobilien in Berlin: So leben die Gutbetuchten

Generell haben alle der teuersten Mietwohnungen in Berlin zwei Gemeinsamkeiten: Mehrere Schlaf- und Badezimmer und eine geräumige Dachterrasse. So auch das zweitteuerste Heim in der Liste, eine moderne 706 Quadratmeter-Wohnung. Auch in der Jägerstraße in Berlin-Mitte. Für 17.000 Euro Kaltmiete trumpft das Objekt neben dem luxuriösen Standard mit bodentiefen Fenstern und Rundumblick auf. Gelebt werden kann in vier Schlafzimmern und drei Bädern in einem modernen und schlichten Design. Bei der Farbwahl wurde sich demnach vornehmlich auf Weiß- und Grautöne mit schwarzen Elementen konzentriert.

Die Daten wurden laut den Angaben der Website von ImmoScout24 durch eine Analyse aller Angebote für Mietwohnungen deutschlandweit erhoben. Eingeflossen sind dabei alle Immobilien, die am 20. Juni 2023 auf der Plattform inseriert waren.