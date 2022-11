Bericht: Kommt das 49-Euro-Ticket doch erst später?

„Schnellstmöglich“, so hieß es, sollte das Deutschlandticket kommen. Von Januar war häufig die Rede. Doch nun soll sich alles um einige Monate verzögern.

Das bundesweite 49-Euro-Ticket könnte sich verzögern. Wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) berichtete, könnte das „Deutschlandticket“ nicht wie geplant zum 1. Januar kommen, sondern erst einige Monate später. Die Zeitung bezieht sich dabei auf die verkehrspolitische Sprecherin der SPD, Dorothee Martin.

Ticket könnte teurer werden

Diese soll bei der Tagung des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) in Berlin gesagt, haben: „Wir wissen alle, dass wir es nicht zum 1. Januar hinkriegen werden“. Es stünde noch ein großer Reformprozess vor der Bundesregierung, der viel Zeit in Anspruch nehmen würde. „Ich wäre mega happy, wenn es der 1. März wird“, jedenfalls „deutlich vor Ostern“, so Martin weiter.

Sicher scheint bisher nur zu sein, dass der Preis von 49 Euro pro Monat nur der Einführungspreis sein wird. Womöglich könnte dieser wegen der Inflation noch angehoben werden.

Nach wochenlangen Diskussionen einigte sich die Ampel-Koalition Anfang November auf die Nachfolge des 9-Euro-Tickets. Das sogenannte „Deutschlandticket“ soll laut Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz als digitales Abo für 49 Euro im Monat erhältlich sein und „schnellstmöglich“ eingeführt werden – von Januar war lange die Rede.