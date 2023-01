Start des 49-Euro-Tickets: Vorwürfe gegen Bund und Verkehrsminister

Die Bremer Verkehrssenatorin Maike Schaefer (Grüne) bezweifelt einen bundesweiten Start des 49-Euro-Tickets im Frühjahr. „Wenn die Gespräche und Verhandlungen weiter so schleppend verlaufen wie in dem gestrigen Arbeitstreffen zwischen Bund und Ländern, sehe ich schwarz für einen zeitnahen Start“, erklärte sie am Samstag.

Schaefer kritisierte insbesondere Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) scharf. Sie erwarte, dass der Minister „Vertreter mit einem echten Verhandlungsmandat entsendet, nicht ständig den ganzen Prozess ausbremst und dann die Bundesländer kritisiert“. Der Bund müsse sich bewegen.

Deutschlandticket: Schaefer fordert 49-Euro-Ticket in Papierform

Schaefer forderte unter anderem „ein Ticket in Papierform für die Menschen, die kein Handy haben“ und auch für „die kleinen Verkehrsunternehmen, die so schnell noch keine digitalen Ticketlösungen anbieten können“. Auch bei der Finanzierung seien noch Fragen offen. Neben Wissing kritisierte sie auch „einzelne Länder wie beispielsweise Bayern“, die in den Verhandlungen „unabgestimmte Sonderlösungen“ verlangten.

Das 49-Euro-Ticket soll deutschlandweit im Nahverkehr gültig sein. Es steht in der Nachfolge des Neun-Euro-Tickets, dass es im vergangenen Sommer als Entlastungsmaßnahme wegen der hohen Energiepreise für drei Monate gegeben hatte.

Wann das Deutschlandticket genau kommen soll, ist weiter unklar. Als Startdatum für war zuletzt der 1. April im Gespräch. Schaefer sprach nun vom 1. Mai, dieses Datum hatte auch schon der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) genannt. Nach Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens solle der Verkauf des Tickets am 3. April starten, gültig wäre es dann ab dem folgenden Monat. „Für den termingerechten Start zum 1. Mai 2023 brauchen wir aber mehr Kompromisse und Solidarität - und einen Bundesminister, der nicht die Umsetzung blockiert“, erklärte die Senatorin, die auch Spitzenkandidatin der Grünen für die Wahl zur Bremischen Bürgerschaft Mitte Mai ist.