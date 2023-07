Grüne rutschen in Umfrage bundesweit auf nur noch 13 Prozent ab

Die Umfragewerte der Grünen sind im Keller. Die in der Ampel-Koalition mitregierende Partei hat einer Umfrage zufolge bundesweit weiter an Zustimmung eingebüßt. Wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl käme, käme die Partei laut „Deutschlandtrend“ im ARD-Morgenmagazin nur noch auf 13 Prozent der Stimmen und damit 1 Prozentpunkt weniger als noch beim zurückliegenden Stimmungsbild von vor zwei Wochen. In der Sonntagsfrage sei dieses Ergebnis das schlechteste seit mehr als fünf Jahren für die Grünen.

Die derzeit nicht mitregierende Union würde der Umfrage zufolge mit unverändert 28 Prozent stärkste Kraft werden. Die rechtspopulistische AfD würde ihr Ergebnis von 20 Prozent verteidigen. Auch die Regierungsparteien SPD und FDP könnten ihre Zustimmungswerte von 18 beziehungsweise 7 Prozent halten. Die Linke würde weiterhin bei vier Prozent landen und damit nicht in den Bundestag einziehen.