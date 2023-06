Deutschlandweit: Kulturpass für 18-Jährige startet am 14. Juni

Der bundesweit geplante Kulturpass für 18-Jährige soll am 14. Juni an den Start gehen. Das Datum gab die Bundesregierung am Donnerstag bekannt. Über eine App oder Website können Jugendliche in Deutschland, die in diesem Jahr 18 Jahre alt werden, im Wert von 200 Euro Tickets für Kultur-Events wie Kino, Konzerte, Theater kaufen – aber auch Bücher, Tonträger oder Musikinstrumente. Die mit 100 Millionen Euro ausgestattete Förderung gilt zunächst für etwa 750.000 Jugendliche. Vorbild des Angebotes ist unter anderem Frankreich, wo es bereits seit längerem einen Kulturpass gibt.

Ausgeschlossen vom Kulturpass sind große Online-Versandhändler wie Amazon, Streamingdienste wie Netflix oder Musikplattformen wie Spotify.

Jugendkulturpass: App-Nutzung durch Online-Ausweis möglich

Um die App nutzen zu können, muss man sich über die Online-Ausweis-Funktion des Personalausweises identifizieren. Für EU-Bürger geht das über die eID-Karte und für Nicht-EU-Bürger über den elektronischen Aufenthaltstitel.

Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) hatte den Kulturpass als eines der zentralen Projekte ihres Hauses in diesem Jahr bezeichnet, mit dem die Kulturpolitik neue Wege beschreite. Es sei ein Signal an die junge Generation nach der Corona-Pandemie, als sich viele aufgrund der Beschränkungen zurückgezogen hatten.