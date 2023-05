Deutschlandweite Razzia gegen mutmaßliche Islamisten – auch in Berlin

Bei einer Razzia gegen ein Finanzierungsnetzwerk der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) sind am Mittwochmorgen mehr als 1000 Kräfte des Bundeskriminalamts, der Landeskriminalämter der betroffenen Länder sowie der Polizei im Einsatz gewesen. Insgesamt wurden mehr als 100 Objekte durchsucht. Wie die Bild-Zeitung berichtet, soll es allein in Berlin Einsätze an vier Orten gegeben haben.

Zudem wurden am Mittwochmorgen Durchsuchungen in Bayern, Bremen, Baden-Württemberg, Hamburg, Hessen, Rheinland-Pfalz, Thüringen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen durchgeführt, teilte die Bundesanwaltschaft mit.

Die Karlsruher Behörde hat dabei sieben mutmaßliche Unterstützer der Terrororganisation IS festnehmen lassen: in Ulm (Baden-Württemberg), im Landkreis Neuwied (Rheinland-Pfalz), in Bremen sowie im Kreis Heinsberg und im Rheinisch-Bergischen Kreis (beide Nordrhein-Westfalen). Sie sollen als Finanzmittler in das Netzwerk eingebunden gewesen sein. „Durch ihr Sammeln von Spenden und deren Weiterleitung an den IS nahmen sie eine zentrale Rolle innerhalb des Finanzierungsnetzwerkes ein“, hieß es.

Berlin laut GdP-Chef Weh im Fokus des dschihadistischen Terrorismus

Die Männer und Frauen – überwiegend deutscher Staatsangehörigkeit – sollten im Laufe des Mittwochs und Donnerstags dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt werden. Der entscheidet, ob sie in Untersuchungshaft müssen. Weiteren Beschuldigten werfen die Ermittler Geldzahlungen an das Finanzierungsnetzwerk zugunsten des IS vor. Auch Spezialeinheiten waren bei der Razzia im Einsatz.

Zu der Razzia in Berlin sagte der Landeschef der Gewerkschaft der Polizei Stephan Weh:„Die Bedrohung durch den dschihadistischen Terrorismus ist weiter präsent, Berlin steht als weltoffene Metropole nach wie vor im Fokus dieser Extremisten.“ Die aktuellen Durchsuchungen würden zeigen, „dass Terroristen Ländergrenzen ziemlich egal sind und sie sich nicht nur bundesweit, sondern global vernetzten“. Seiner Ansicht nach müsse daher die länderübergreifende Zusammenarbeit weiter optimiert werden.