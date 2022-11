DFB-Elf reist nach Oman – mit besonderer Botschaft auf dem Flieger Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft tritt am Montag ihre Reise zur WM 2022 in einem Flugzeug mit dem Schriftzug „Diversity Wins“ an. dpa

Der Lufthansa-Airbus mit Sonderlackierung lufthansagroup.com

Frankfurt/Main -Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wird am Montag um 13.30 Uhr mit einem Linienflug von Frankfurt aus in ihr kurzes WM-Trainingslager in den Oman abheben. Wie der DFB mitteilte, wird der Lufthansa-Airbus A330 für den Flug nach Maskat den Slogan „Diversity Wins“ („Diversität siegt“) tragen.