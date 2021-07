Berlin - In der ersten Runde des DFB-Pokals trifft der 1. FC Union Berlin auf Türkgücü München. Hertha BSC muss zum SV Meppen. Das ergab die Auslosung am Sonntag in der ARD-Sportschau.

„Wir treffen auf einen extrem ehrgeizigen Gegner, der klare Ambitionen in Richtung zweite Liga hegt. Von daher werden wir schon in der ersten Runde gefordert sein, wollen diese Aufgabe aber bewältigen und weiterkommen“, sagte Union-Manager Oliver Ruhnert zur Premiere gegen Türkgücü München.

Meppen weckt in Berlin Erinnerungen an eine besondere Pokalsaison. Im Oktober 1992 setzte sich die Hertha in der dritten Runde erst mit 4:2 nach Verlängerung durch. Am Ende stand der Verein im Finale - allerdings mit seinem Amateurteam. Die Profielf hatte sich eine Runde nach dem Sieg in Meppen dem Team von Bayer Leverkusen, dem späteren Pokalsieger, geschlagen geben müssen. „Wir werden da hingehen mit Respekt“, sagte Hertha-Trainer Pal Dardai. „Natürlich wollen wir weiterkommen. Es kommt auf die Mentalität an.“

BFC Dynamo kann auf Duell gegen Stuttgart hoffen

Titelverteidiger Borussia Dortmund spielt zunächst beim hessischen Landespokalsieger SV Wehen Wiesbaden aus der 3. Liga, der unterlegene Pokalfinalist RB Leipzig beim Zweitligisten SV Sandhausen.

Die erste Pokal-Runde wird vom 6. bis zum 9. August gespielt, eine Woche vor dem Start der Bundesligasaison. Das Finale wird am 21. Mai 2022 wie üblich im Berliner Olympiastadion ausgetragen.

Im Topf der 32 Amateure lag diesmal eine besondere Kugel: eine neutrale. Der Berliner Fußball-Verband (BFV) hatte für die erste Pokalrunde zwar den BFC Dynamo gemeldet, allerdings läuft dagegen noch eine Revision beim Bundesgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Die „Berliner Kugel“ wurde dem VfB Stuttgart zugelost.

Fünftligist VfL Oldenburg hatte im Landespokal nur einmal gespielt, ab dann wurde gelost. Viermal hatte der VfL Glück und war damit qualifiziert. Der Pokal-Debütant hat nun ein Heimspiel gegen den Zweitligisten Fortuna Düsseldorf.

Alle Begegnungen der erste Runde des DFB-Pokals im Überblick

2. Liga gegen Bundesliga SV Sandhausen - RB Leipzig

3. Liga gegen Bundesliga 1. FC Kaiserslautern - Borussia Mönchengladbach

FC Viktoria Köln - TSG 1899 Hoffenheim

SV Meppen - Hertha BSC

Würzburger Kickers - SC Freiburg

SV Waldhof Mannheim - Eintracht Frankfurt

SV Wehen Wiesbaden - Borussia Dortmund

Türkgücü München - Union Berlin

Amateure gegen Bundesliga Bremer SV - FC Bayern München

1. FC Lokomotive Leipzig - Bayer Leverkusen

SpVgg Bayreuth - Arminia Bielefeld

SV 07 Elversberg - FSV Mainz 05

SV Babelsberg 03 - SpVgg. Greuther Fürth

FC Carl Zeiss Jena - 1. FC Köln

Greifswalder FC - FC Augsburg

Wuppertaler SV - VfL Bochum

Vertreter Berliner Fußballverband* - VfB Stuttgart

Preußen Münster - VfL Wolfsburg

2. Liga gegen 2. Liga FC Ingolstadt - Erzgebirge Aue

FC Hansa Rostock - 1. FC Heidenheim

Dynamo Dresden - SC Paderborn

3. Liga gegen 2. Liga Eintracht Braunschweig - Hamburger SV

VfL Osnabrück - Werder Bremen

1. FC Magdeburg - FC St. Pauli

TSV 1860 München - SV Darmstadt 98