DFB-Pokalfinale, ADFC-Sternfahrt, Triathlon: Staus und Sperrungen am Wochenende in Berlin

Mehrere Großveranstaltungen schränken am Wochenende vor allem im Westen und Süden der Stadt den Verkehr ein. Welche Straßen in Berlin gesperrt werden und wo Staus drohen – ein Überblick.

DFB-Pokalfinale am Samstag

RB Leipzig und Eintracht Frankfurt treffen am Samstag um 20 Uhr im Olympiastadion aufeinander. Wegen Fan-Aktivitäten beider Vereine erwartet die Verkehrsinformationszentrale erhebliche Einschränkungen im Verkehr rund um die Masurenallee, den Messedamm, die Jafféstraße, die Heerstraße, die Flatowallee und den Breitscheidplatz. S- und U-Bahnen fahren am Sonntag in dichterem Takt und mit verlängerten Zügen.

Straßensperrungen am Sonntag

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) veranstaltet am Sonntag seine traditionelle Sternfahrt. Der Club erwartet Teilnehmende aus ganz Europa, die von verschiedenen Orten in Berlin und Brandenburg aus in die Fahrt einsteigen können und zum Großen Stern fahren.

Ab 11 Uhr sind deshalb gesperrt: Grenzallee

Buschkrugallee

Silbersteinstraße

Oberlandstraße/A100

Königstraße (B1)

Potsdamer Chaussee

A115 (AVUS)

Messedamm

Kantstraße

Bismarckstraße

Ernst-Reuter-Platz

Von 4 bis 24 Uhr sind gesperrt: Straße des 17. Juni

Großer Stern

Ebertstraße zwischen Scheidemannstraße und Behrenstraße

Von 12.30 bis 14.30 Uhr sind folgende Abschnitte auf der A113/A100 und A115 (AVUS) gesperrt: A113/A100 Fahrtrichtung Wedding (Nord) zwischen der Anschlussstelle Späthstraße und der Anschlussstelle Messedamm

A100/A113 Fahrtrichtung Neukölln (Süd) zwischen Anschlussstelle Spandauer Damm und Anschlussstelle Späthstraße

A115 (AVUS) zwischen dem Autobahnkreuz Zehlendorf und dem Autobahndreieck Funkturm

Aus Sicherheitsgründen sind die Autobahnen in beide Fahrtrichtungen nicht befahrbar. Für Teilnehmer der Sternfahrt ist die Auffahrt auf die Autobahn nur an den Anschlussstellen Kreuz Zehlendorf, Spanische Allee, Oberlandstraße und Tempelhofer Damm erlaubt. Die Berliner Verkehrsinformationszentrale empfiehlt, sich am Sonntag in der Innenstadt mit U- und S-Bahn oder dem Fahrrad fortzubewegen.

‼️ An diesem Wochenende (03./04.06.23) kommt es aufgrund des DFB-#Pokalfinals sowie der ADFC-#Sternfahrt zu umfangreichen Verkehrseinschränkungen. U.a. werden am Sonntag die Stadtautobahnen #A100 und #A115 gesperrt. ‼️

Alle Informationen unter: ➡️ https://t.co/knRlwItzJQ — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ Berlin) (@VIZ_Berlin) June 1, 2023

Außerdem: Sperrungen wegen Berlin Triathlon und Baustellen

Von etwa 10 bis 16 Uhr findet im Plänterwald der Berlin Triathlon mit mehr als 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern statt. Dafür wird die Bulgarische Straße und die Neue Krugallee voll gesperrt. Außerdem ist die Köpenicker Landstraße von 7 bis 20 Uhr stadteinwärts ab Baumschulenstraße nicht befahrbar.

Und noch eine Baustelle sorgt für Einschränkungen: Der östliche Berliner Ring (A10) im Bereich der Anschlussstelle Freienbrink wird in Fahrtrichtung Dreieck Spreeau (Frankfurt/O.) in der Zeit von 06 bis 18 Uhr voll gesperrt.