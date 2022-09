Robert Habeck bekommt Rückendeckung für seine umstrittenen Aussagen zu drohenden Insolvenzen. Die Frage, ob er in Deutschland mit einer Insolvenzwelle rechne, hatte Habeck kürzlich so beantwortet: „Nein, das tue ich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass bestimmte Branchen einfach erst mal aufhören zu produzieren.“ Betroffene Unternehmen seien „nicht insolvent automatisch, aber sie hören vielleicht auf, zu verkaufen“, sagt Habeck. In der Talkshow Maybritt Illner sagte DGB-Chefin und SPD-Politikerin Yasmin Fahimi am Donnerstagabend dazu: „Im Übrigen will ich mal an der Stelle auch die Lanze dafür brechen: Insolvenz heißt nicht gleich pleitegehen.“

Als Beispiel dafür nannte Fahimi den Toilettenpapier-Hersteller Hakle. Fahimi: „Bei Hakle gibt es ein sogenanntes ‚Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung‘ mit dem Ziel des Fortbestandes.“ Hakle hatte kürzlich aufgrund der gestiegenen Energiepreise einen Antrag auf Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung gestellt. Hakle-Chef Volker Jung hatte dem Handelsblatt dazu gesagt, dass das Unternehmen im August sechs Mal so viel Geld für Gas und Strom bezahlen musste wie im Vergleichsmonat 2019.

Habeck: Komme nicht mehr dazu, in Ruhe zu frühstücken

Habeck hatte zuvor Blumenläden, Bioläden und Bäckereien als Beispiele für mögliche Insolvenzen genannt, da diese Läden „darauf angewiesen sind, dass die Menschen Geld ausgeben“. Der Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks hatte mit einem wütenden Post bei Twitter reagiert und geschrieben: „Herr Minister, meinen Sie das ernst? Wenn Bäcker nicht mehr produzieren, ruht einfach der Betrieb? Löhne, Verträge laufen weiter, man wischt mal kurz durch, und wenn der Krieg vorüber ist, laufen die Öfen wieder an?“

Bei Illner bekam Habeck auch Rückendeckung von Partei-Freundin und Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt. Sie sagte: „Robert Habeck ist derjenige, der Tag und Nacht daran arbeitet, die Versäumnisse der letzten Jahre aufzuräumen, wie so ein Räumkommando.“ Göring-Eckardt weiter: „Im Ministerium kannst du auch nachts um elf noch anrufen und es geht jemand ran.“ Habeck hatte in Zusammenhang mit seinen Insolvenz-Erklärungen gesagt: „Im Moment komme ich nicht mehr dazu Brötchen einzukaufen geschweige denn in Ruhe zu frühstücken.“